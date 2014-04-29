Адаптация кода JavaScript под основные браузеры.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Требуется доработать JavaScript код для корректной работы в основных браузерах. Так же проект нуждается в дополнительных доработках связанных с JavaScript+jQuery. Детали в переписке.

Javascript
10 лет назад
noisewell
48 летИталия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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