Адаптация кода JavaScript под основные браузеры.

Не работает сайт, выдается на главной Server Error in '/' Application. String was not recognized as a valid DateTime. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace ...
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