Исправить скрипт ( гмт время )

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки185 просмотров
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Нужно исправить скрипт. скрипт считывает данные календаря с другого сайта, сбилось время при переведении часов. не первый раз, несколько раз меняли но походу кривыми руками.

http://inforex.az/az/calendar.php календарь тут

береться отсюда http://www.forexfactory.com/calendar.php

10 лет назад
Schiller_st
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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