Необходимы небольшие правки на NetCat

Веб-программированиеЗавершен1 заявка117 просмотров
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Добрый день.

Необходимы некоторые правки

Исправить меню категорий на jQuery:

Исправить всплывающее окно “Заказать звонок”

Добавить логотипы ПС Робокассы в подвал сайта

Подключить плагин на JQuery для увеличения изображений товара

Отредактировать вкладки в карточке товара

Бюджет 500 р.

10 лет назад
Alexrfs
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$1
1 день
Хороший специалист, рекомендую
Заказчик соглашался на все предложения, приятно было работать.