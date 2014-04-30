Интегрировать php конструкцию в страницу html

Веб-программированиеЗавершен9 заявок187 просмотров
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Суть задания: есть php-конструкция (ротация баннера), которую необходимо вставить в html-файл (шапка форума).

Работа на 5 минут, жду заявки с прайсом на работу.

PHPHTML
10 лет назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
alex159357
Максим 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Задача была не сложная, но решилась довольно оперативно и фактически без доступов к сайту, такой подход очень порадовал! Толковый специалист, параллельно решили еще одну задачу. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно было работать с Юрием. Было точно поставлена задача, оплата проекта прошла моментально. Приятным бонусом была еще одна задача за определенную плату. Рекомендую для сотрудничества.
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