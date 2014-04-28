Интегрировать сервис рассылок в сайт (api )

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добрый день.
Требуется Прикрутить с помощью api. Сервис почтовых рассылок к Drupal 6 (сервис гетреспонс)
апи сервиса http://dev.getresponse.com/
Если вы раньше работали с майлчимпом, юнисендером или другим сервисом рассылок. То вы точно справитесь.
У сервиса есть какой то модуль.
но как я понял под мои задачи он не очень подходит.
https://drupal.org/project/GetResponse
как все кратко взаимодействует?
человек регистрируется на сайте. и через апи его данные передаются в сервис рассылок в какой то из указанных список рассылок (id списка рассылок)
вариант минимум
выбираю определенные роли с сайта
и просто указываю в какой id список их отправлять в сервисе гетреспонс. и дальше после регистрации данные (почта) человека отправляется в гетреспонс
важно. пользователь должен добавляться в список без двойного подтверждения. Как это сделано указано в апи.
вариант максимум
все тоже самое плюс
но еще о пользователе передается информация
почта его.
сколько нод активировано.
сколько нод создано
Прошу оценить вариант минимум и вариант максимум.
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