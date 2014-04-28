Интегрировать сервис рассылок в сайт (api )

добрый день.

Требуется Прикрутить с помощью api. Сервис почтовых рассылок к Drupal 6 (сервис гетреспонс)

апи сервиса http://dev.getresponse.com/

Если вы раньше работали с майлчимпом, юнисендером или другим сервисом рассылок. То вы точно справитесь.

У сервиса есть какой то модуль.

но как я понял под мои задачи он не очень подходит.

https://drupal.org/project/GetResponse

как все кратко взаимодействует?

человек регистрируется на сайте. и через апи его данные передаются в сервис рассылок в какой то из указанных список рассылок (id списка рассылок)

вариант минимум

выбираю определенные роли с сайта

и просто указываю в какой id список их отправлять в сервисе гетреспонс. и дальше после регистрации данные (почта) человека отправляется в гетреспонс

важно. пользователь должен добавляться в список без двойного подтверждения. Как это сделано указано в апи.

вариант максимум

все тоже самое плюс

но еще о пользователе передается информация

почта его.

сколько нод активировано.

сколько нод создано

Прошу оценить вариант минимум и вариант максимум.