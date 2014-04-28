Конструктор товара (одежда с надписями)

Сайт "Виртуальная школа дистанционного обучения" Адрес: lexres-vshdo.ucoz.ru Необходимо расширить поиск по сайту Сразу за основными результатами поиска разместить группу "В меню" Результаты поиска в группе "В меню" должны извлекать похожий контекст из пунктов меню и быть представлены в виде ...
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