ВЕБ программист

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Необходимо "прикрутить" ВЕБ интерфейс на существующую базу данных под управлением Oracle

10 лет назад
truck
Олег 
55 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад