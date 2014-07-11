Написать десктопный парсер

Доброго времени суток ув. веблансеры. Надо написать несколько скриптов для сайта. Первый скрипт - вот такая доска (пример можно посмотреть в любом разделе) http://takefriend.ru/ru/etc/home надо добавить так же проверку правильности воода ссылок. Написать скрипт, что бы ...