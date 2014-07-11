Написать десктопный парсер

Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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Есть образец.Что он делает и что собирает+ то что должно быть на выходе можно будет увидеть.Нужен точно такой или аналогичный.

10 лет назад
DenV
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
Danand
Андрей 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
3 дня
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