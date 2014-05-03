Создать парсер данных магазина в Google sheets

Веб-программированиеЗавершен1 заявка195 просмотров
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Добрый день коллеги.

нужен специалист для написание программы которая будет парсить данные с gms-service.info в таблицу Google Sheet.

Название, Артикул. Категория, Подкатегория, Цена

Назвайте свою цену услуг. Спасибо.

10 лет назад
Myaut
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$45
2 дня
Виталий отлично справился с поставленной задачей. Парсер сделан был в срок и в дополнении Виталий настроил сервер до нужно конфигурации. Рекомендую Виталия как хорошего специалиста которому можно поручать сложные задачи и большие проекты
Регулярно на связи, четкая постановка задачи, моментальная оплата, рекомендую к сотрудничеству!
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