Отредактировать JS скрипт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки101 просмотр
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Есть скрипт, на JS по идеи: блог галереи, который поначалу скрыт, и по нажатию на кнопку появляется. НО если картинок много то при загрузке страницы они видны, а потом скрываются - нужно устранить проблемку. (Скайп + цена) - задача не сложная.

10 лет назад
Manitikyl
Олег 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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