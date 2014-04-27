Отредактировать JS скрипт

Есть скрипт, на JS по идеи: блог галереи, который поначалу скрыт, и по нажатию на кнопку появляется. НО если картинок много то при загрузке страницы они видны, а потом скрываются - нужно устранить проблемку. (Скайп + цена) - задача не сложная.