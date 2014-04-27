Полуавтоматический просмотр рекламы

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки218 просмотров
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Требуется программа для упрощения просмотра рекламы на зарубежных буксах.

Букс реализованы на 2 движках

clixten.info

zapbux.com

В программе должно присутствовать следующие функции:

1. Автоматический вход в аккаунт

2. Переход на страницу просмотра рекламы

3. Автоматический переход по рекламе

Тут есть нюанс, что бы таймер рекламы не останавливался окно просмотра должно быть активным

4. Вывод, после того как таймер истек, фрейма с выводом капчи, которую нужно ввести или картинки на которую нужно нажать (делается вручную).

5. Много поточность - должны одновременно просматриваться несколько реклам

Есть еще другие пункты, которые будут обговариваться отдельно с исполнителем.

В первую очередь нужно сделать основной функционал. Далее за дополнительные модули (доработки) будет оплата отдельно.

10 лет назад
algrinyuk
41 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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