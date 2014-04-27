Полуавтоматический просмотр рекламы

Нужна доработка Ubercart для Drupal7. Настройка. (Сам модуль уже стоит и частично настроен). Без программирования не обойтись.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программа для упрощения просмотра рекламы на зарубежных буксах.
Букс реализованы на 2 движках
В программе должно присутствовать следующие функции:
1. Автоматический вход в аккаунт
2. Переход на страницу просмотра рекламы
3. Автоматический переход по рекламе
Тут есть нюанс, что бы таймер рекламы не останавливался окно просмотра должно быть активным
4. Вывод, после того как таймер истек, фрейма с выводом капчи, которую нужно ввести или картинки на которую нужно нажать (делается вручную).
5. Много поточность - должны одновременно просматриваться несколько реклам
Есть еще другие пункты, которые будут обговариваться отдельно с исполнителем.
В первую очередь нужно сделать основной функционал. Далее за дополнительные модули (доработки) будет оплата отдельно.
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