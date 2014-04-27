Нужна доработка Ubercart

В общем есть сайт на DLE http://okru.ru там есть функция размещения объявления… так же там есть функция быстрого редактирования и сохранения (без перезагрузки страницы) надо сделать простой яваскрипт который «нажимает» с определенной переодичностью на все кнопки быстрое редактирование по ...