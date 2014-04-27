Cпециалист по Джумле

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки178 просмотров
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Требованиями к кандидату: опыт работы joomla 2.5, компонентом zoo и jbzoo и программированием под них (написание плагина, модуля), верстки

10 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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