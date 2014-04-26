Есть несколько сайтов, различной тематики. Все они на битриксе. Нужен Грамотный программист для постоянной работы с сайтами, доработки, программирование, добавление модулей, исправление ошибок, верстка и т.д. Отличное знание PHP, HTML, CSS, MySQL, JavaScript, jQuery. от ...
Wordpress - небольшие правки в плагине импорта XML
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть плагин, который дважды в день импортирует записи из xml файла (купоны Admitad). После импорта все записи имеют статус "Черновик", далее вручную редактируются заголовки и описания, и записи публикуются. Проблема в том, что при каждом следующем импорте ВСЕ исправления пропадают, заголовки и описания становятся прежними. Нужно это исправить.
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