Wordpress - небольшие правки в плагине импорта XML

Есть плагин, который дважды в день импортирует записи из xml файла (купоны Admitad). После импорта все записи имеют статус "Черновик", далее вручную редактируются заголовки и описания, и записи публикуются. Проблема в том, что при каждом следующем импорте ВСЕ исправления пропадают, заголовки и описания становятся прежними. Нужно это исправить.