Нужно реализовать чат на HTML5.

работа практически простая, если не считать небольших доработок к версиям, что есть в интернете

1) существует три группы пользователей, назовем им группа1, группа2, группа3. группа 1 видит только сообщения от группы2 (группу 3 она вообще не видит, сообщения других участников группы тоже не видит). группа 3 видит только свои сообщения и от группы 2. Группа 2 видит и те и другие. - группа2 должна иметь возможность выбора какой группе/пользователю посылает сообщение. Группа 2 является администратором (добавлять, удалять и блокировать пользователей чата может.

2) чат работает с mySQL

3) чат должен работать на ПК и мобиле

4) код (который не html5) должен быть с комментариями по строкам/небольшим группам

5) дизайн не важен

сроки - до 10 мая.

цена?