Вывод в json

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
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Задание 2-минутка.

Напишу отличный отзыв, подходит для новичков.

Есть index.php который генерирует таблицу

$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons");

echo "

1

2

3

total

";

while($row = mysqli_fetch_array($result)) {

echo "";

echo "" . $row['1'] . "";

echo "" . $row['2'] . "";

echo "" . $row['3'] . "";

echo "" . $row['total'] . "";

echo "";

}

echo "

";

mysqli_close($con);

Задача - написать второй файл, который отдает данные в json формате :)) этот скрипт выше отдает в таблице, а тот в json.

Так же рассмотрю бесплатно за отзыв, т.к. данная работа.. ну буквально 3-5 строчек кода.

10 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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