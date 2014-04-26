Вывод в json

На сайт http://petersk.ru/zabor требуется разработать дизайн, написать и разместить калькулятор для расчета стоимости забора, с выводом сметы и кнопками "отправить расчет на почту" и "распечатать". Примерный макет нарисованный от руки приложен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание 2-минутка.
Напишу отличный отзыв, подходит для новичков.
Есть index.php который генерирует таблицу
$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons");
echo "
1
2
3
total
";
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo "";
echo "" . $row['1'] . "";
echo "" . $row['2'] . "";
echo "" . $row['3'] . "";
echo "" . $row['total'] . "";
echo "";
}
echo "";
mysqli_close($con);
Задача - написать второй файл, который отдает данные в json формате :)) этот скрипт выше отдает в таблице, а тот в json.
Так же рассмотрю бесплатно за отзыв, т.к. данная работа.. ну буквально 3-5 строчек кода.
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