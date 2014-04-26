Вывод в json

Задание 2-минутка.

Напишу отличный отзыв, подходит для новичков.

Есть index.php который генерирует таблицу

$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons");

echo "

1

2

3

total

";

while($row = mysqli_fetch_array($result)) {

echo "";

echo "" . $row['1'] . "";

echo "" . $row['2'] . "";

echo "" . $row['3'] . "";

echo "" . $row['total'] . "";

echo "";

}

echo "

";

mysqli_close($con);

Задача - написать второй файл, который отдает данные в json формате :)) этот скрипт выше отдает в таблице, а тот в json.

Так же рассмотрю бесплатно за отзыв, т.к. данная работа.. ну буквально 3-5 строчек кода.