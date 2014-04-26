Создание онлайн калькулятора для расчета забора

Приветствую! 1. Необходимо скопировать информацию на наш статистический сайт (html) и добавить поиск по ней. Вот эти данные: http://www.mdoffice.com.ua/pls/mdoffice/amdotnvd20... 2. На этот же статистический сайт (html) добавлять раздел новости, автоматический XML парсинг и постинг новостей по ключевому слову. Указывайте ...
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На сайт http://petersk.ru/zabor требуется разработать дизайн, написать и разместить калькулятор для расчета стоимости забора, с выводом сметы и кнопками "отправить расчет на почту" и "распечатать". Примерный макет нарисованный от руки приложен.
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