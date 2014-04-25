Нужно поправить кое какие мелочи на сайте

Ищу надежного и исполнительного специалиста joomla. Задачи по сайту: https://docs.google.com/document/d/1ubR4AOZB_hRmWO2BduhTFBgh06Jok1e7cLCpitU4tXM/edit?usp=sharing Смотрим внимательно на конкретные задачи PHP. Часть задач, не касающиеся php мы вносим сами. Есть исключения по пунктам, но это обсуждаем в скайпе. Возможны долгосрочные отношения с кандидатам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт соцсети на Vii Engine после переноса на новый сервер появились мелкие глюки
- не загружает музыку
- при репосте с группы на стенку отображается только текст
- при отправке сообщения с смайликом отправить вместе не получается нужно по отдельности
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