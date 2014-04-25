Нужно поправить кое какие мелочи на сайте

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка195 просмотров
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Сайт соцсети на Vii Engine после переноса на новый сервер появились мелкие глюки

- не загружает музыку

- при репосте с группы на стенку отображается только текст

- при отправке сообщения с смайликом отправить вместе не получается нужно по отдельности

10 лет назад
noangelx
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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