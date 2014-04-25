Работа с Parser

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка223 просмотра
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Есть сайт с самописной CMS написанной на языке Parser. Необходимо доработать сайт: сделать возможность размещения контента на двух языках, добавить две формы для бронирования номеров и резервирования столиков, возможность размещения 3d панорамы и мелочи по доработке дизайна. Оплата по договоренности.

10 лет назад
ipbolt
62 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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