Скрипт отправки сообщений на сайте- универсальный

$15
Веб-программированиеЗавершен10 заявок166 просмотров
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Нужно создать скрипт для отправки сообщения на сайте.

1) при нажатии на кнопу - Отправить заявку, должно появляться всплывающее окно.

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10 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
10 лет назад
$10
1 день
Евгений отлично справился с задачей!
Четкая постановка задачи, своевременна оплата. Рекомендую.
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