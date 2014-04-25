E-comerce для добавления экспертов, фрилансеров

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки129 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это будет похоже на e-comerce сайт для профессионалов- людей на почасовой основе . Вместо продуктов для продажи , эксперты будут регистрировать себя . Эксперты регистрируют свои сертификаты итп и уровень знаний ( дать номер от 1 до 5 или ни до эксперта ) в любом районе он является опытным , ссылки на его записи видео / аудио , ссылки на статьи , которые он написал , любой рисунок для него , и / или все, что доказывает его в качестве эксперта . Эксперт также моежет указать доступное время наличие времени в неделю сколько у него есть и Клиенты - могут приобрести для обслуживания их услуг.

Так мы будем иметь классификацию секторов бизнеса , в которых мы перечислим экспертов . В e-commerce сайт имеет каталог продукции , но для нашего случая мы будем иметь классификацию бизнес сектора. В каждом секторе , мы перечислим экспертов . Клиенты придет на сайт и регистрируется ; "введите способ оплаты , адрес и другие." Он может искать экспертов . Однажды он нашел нужного, то он проверит имеющиеся экспертов и наличие свободного времени у каждого. Сайт покажет экспертов календарь. Заказчик отмечает , сколько часов ему нужно в календаре эксперта и добавить его к корзине карты . Клиент может добавить несколько экспертов в его корзигу за один раз. Он будет проверить . Система будет отправлять электронную почту , специалистов для новой встречи с клиентом . После того как клиент получил свои услуги от наших экспертов , он может поставить фидбек - отзыв, скорость обслуживания он получил . Эксперт также можете поместить свой ​отзыв о работе с клиентом

Вот приблизительная задача - для этого надо несколько человек с разными навыками - если у вас есть например свои люди было бы здорово узнать бюджет

10 лет назад
atgroup
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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