Нужна помощь с вордпрессом

Мне нужна верстка + парсинг + помощь по сайту!

1) Верстка:

Я изобразил на рисунке 1 каналы, как я хочу их видеть! Я хочу что бы когда человек открывал страницу он видел на желтом фоне каналы! Как у меня видео! смотреть тут http://ya-bogatei.ru/category/futbol

Далее когда он выбрал один из понравившихся каналов открывалась страница в новом окне и он попадает на страницу с трансляцией футбольного канала (смотреть на рис 2). На ней изображено видео плеер а сверху вкладки Канал 1 (стоит по умолчанию) это самое хорошее качество! Канал 2 не много похуже качество, Канал 3 еще хуже и так далее.

Справа есть чат нажимаем на плюсик он открылся (чат стоит место сайтбара). В чате авторизация через соц сети, как на этом сайте http://soccer365.ru Мне правда не понятно как там делают если человек спамит то его коммент не отображается, мне так же надо сделать + как там правила комментирования, по чату это все! И я хотел узнать можно ли туда смайлики добавить хотя бы чуток?

2) Парсинг снизу под каналом написано программы мы нажимаем на + и открывается окно с расписанием этого канала и что бы он сам обновлялся, это так со всеми каналами!

Футбольные каналы: Нтв плюс наш футбол, нтв плюс футбол, нтв плюс футбол 2, футбол 1 Украина, футбол 2 Украина, спортбокс, спорт 1, Спорт 2, футбол, нтв плюс спорт хит, Евроспорт, Евроспорт 2, нтв плюс спорт онлайн, HD Спорт, Viasat sport, Россия 2, нтв плюс спорт союз евроспорт HD, челси тв, Спорт 2 украина, спорт 1 украина, нтв плюс спорт плюс!

3) А верху трансляции есть бегущая строка только не быстрая! Там написано Самый оригинальный блог в интернете www.ya-bogatei.ru Подписывайся на обновления блога и ты будешь в курсе каждого предстоящего футбольного матча, трансферы, новости, истории футбола. Прими участия в конкурсах, турнирах и выиграй денежные призы или подарки! Подписывайся на www.ya-bogatei.ru

4) Нужна помощь по сайту нужно подправить страницу http://ya-bogatei.ru/ob-avtore там в конце слезла интервью со мной. Далее настроить правильно плагин iThemes Security ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ http://ideafox.ru/pro-blog/ithemes-security.html

Навигация я сам сместил верхнею навигацию до конца влево, но она почему та в одном браузере она осталось преждней а в другом все нормально, мне нужно ее сместить по левому краю до конца.

В конце я все работы я вам дам скрипт его нужно будет установить это макс кээш и еще возможно помочь перенести сайт на VPS хостенг.