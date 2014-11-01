требуется написать скрипт онлайн-записи на процедуры на определенную дату/время

можно как писать отдельную программу так и компонент под Joomla (правда тут есть нюансы: а можно ли в админке joomla чтобы было все так как как по ТЗ)

техзадание прикладываю

К рассмотрению принимаются так же и предложения реализации на имеющихся компонентах Joomla, но только по ТЗ

Дизайн и верстка не нужны - сверстаем сами. Важен программинг.

Прошу оценить сумму и срок.