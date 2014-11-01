Написать скрипт онлайн-записи на процедуры

Веб-программированиеЗавершен6 заявок221 просмотр
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требуется написать скрипт онлайн-записи на процедуры на определенную дату/время

можно как писать отдельную программу так и компонент под Joomla (правда тут есть нюансы: а можно ли в админке joomla чтобы было все так как как по ТЗ)

техзадание прикладываю

К рассмотрению принимаются так же и предложения реализации на имеющихся компонентах Joomla, но только по ТЗ

Дизайн и верстка не нужны - сверстаем сами. Важен программинг.

Прошу оценить сумму и срок.

9 лет назад
2xslow
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
likvidatorTM
Александр 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов
10 лет назад
$60
5 дней
Исполнитель абсолютно высшего класса, показывающий уникальное сочетание пытливости и эффективности ума при небольшом опыте работы. Делать высоконагруженные проекты самое то! Пишет на чистом PHP без всяких фреймворков и прочего. Просто не представляю себе каков будет этот исполнитель через пол года-год когда поднаберется опыта - он вставит любого Senior-фаната ZEND на раз-два! Пишет логику на PHP с ООП или без на выбор на ура! Работа с базой, минимизация количества запросов и нагрузки - в этом он силен. Требует наличия технических навыков у Заказчика. Но даже при этом, в моем случае, для принятия его работы потребовалось чрезвычайно много времени, потому как чтобы понять что 100% работает, а что нет нужно было абсолютно полностью все застилить со стороны front-end программиста/верстальщика. Как-то так сложилось... Надеюсь, эту задержку в принятии работы он мне простит - все-таки, договоренная сумма превысила указанную в проекте, да и тестировщиком Заказчик не должен быть: многоэтапная приемка работы это нехорошо. Но это все скорее рабочие моменты а не порицание. Александр! Ты - молодец! Надеюсь, еще поработаем, если ты конечно готов работать с заказчиками с, вероятно, тяжелым характером.
Заказчик хороший и задания интересные.ТЗ формулирует на 5.
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