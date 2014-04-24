Найти вирус (вредоносный код) на WP

Новый сайт. Периодически пропадает то дизайн, то плагины, то еще что нибудь. То совсем падает все. Уже восстанавливали через бэкап. На хостинге сказали, что на сайте наблюдается повышенная активность. Хотя сайт пустой! Также не работает обратная связь. Ее заблокировал хостер из-за якобы рассылки спама.

Надо найти и удалить вирус. Дать рекомендации по защите