Найти вирус (вредоносный код) на WP

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок173 просмотра
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Новый сайт. Периодически пропадает то дизайн, то плагины, то еще что нибудь. То совсем падает все. Уже восстанавливали через бэкап. На хостинге сказали, что на сайте наблюдается повышенная активность. Хотя сайт пустой! Также не работает обратная связь. Ее заблокировал хостер из-за якобы рассылки спама.

Надо найти и удалить вирус. Дать рекомендации по защите

10 лет назад
behr80
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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