Доработка Opencart

Необходимо создать возможность добавления нескольких характеристик к 1 атрибуту для поиска по фильтру. Например: Цвет: красные, синие, зеленые и т.д. Сейчас можно добавить только 1 значение.

Укажите пожалуйста стоимость и сроки.

Ссылка на фильтр: http://www.koliaski.ru/elitnye-kolyaski/

Но дело не в фильтре, а в возможности добавления нескольких карактеристик к 1 атрибуту из административной панели сайта.