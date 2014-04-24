Компонент для Joomla 3, доработки

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка219 просмотров
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К существующему компоненту нужно добавить еще один режим и подключить Робокассу.

Joomla
10 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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