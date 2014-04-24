Скопировать, переработать и подготовить к загрузке

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

С ресурса нужно скопировать форму, со всей ее функциональностью, убрать лишнее, кое-что добавить и подготовить к загрузке на хостинг.

http://partner.ferio.ru/RequestMgt/RequestSend.php

10 лет назад
efimovm
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад