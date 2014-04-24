Создание элитного интернет-магазина мебели

Необходимо создать дизайн с нуля элитного интернет-магазина мебели.

Движок ImageCMS Shop Premium.

Количество товаров - до 5000 шт., категории, размер, цветов, кнопка “купить в один клик”.

Адаптивная верстка или мобильная версия (если адаптивная верстка очень сложно и дорого).

Дизайн основных страниц сайта в современном стиле, формы подписки на события и информационные рассылки, поиск по сайту, список желаний (товары, которые хотелось бы купить).

Страница товара: фото, название, цена (старая цена перечеркнутая), рейтинг, корзина, кнопка купить в один клик, добавить к сравнению, социальные кнопки.

Настроить: фильтр товаров (по цене, цвету, размеру, сезонам и производителю), доставка, контакты, скидки, права пользователей, e-mail рассылка.

Полное ТЗ отправим тому, с кем решим работать.