Дописать самописный скрипт форума

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок145 просмотров
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Нужно дописать самописный скрипт простого форума.На данный момент форум работает ,но требуеться допилить до логического конца.Всю инфу предоставлю по запросу .Писать желательно в скайп.

10 лет назад
DenV
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад