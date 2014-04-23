Нужен спец по Symfony

Необходимо внести изменения в самописную цмс сайта и непосредственно на сам сайт (изменить немного структуру). Сайт простой цмс тоже. От Вас стоимсость. СП))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть крупный постоянный проект на Symfony. По нему есть постоянная загрузка. Нужен кодер со хорошим знанием Symfony.
Оплата — WMZ, unistream
Требования к исполнителю:
1. Ответственность.
Пропадание на пару дней или совсем, «спрыгивание» с проекта или отговорки — не приемлимо, если пообещал — сделай. Со своей стороны мы тоже гарантируем выполнение своих обязательств, особенно по оплате.
2. Рабочее время
минимум 4 часа в день работы + быть онлайн в skype и иметь возможность общаться голосом
3. Умение доводить работу до конца
4. Знание технологий: PHP, Symfony, MySQL, HTML, CSS, JS, Ajax, JSON
Предпочтение отдается:
- фрилансерам с опытом, портфолио, возраст > 25 лет
Обсуждение условий выполнения проектов — отдельно по скайпу\емейлу (см.мой профайл).
С потенциальным кандидатом обязательное собеседование по скайпу голосом.
P.S. В своей заявке пож-ста указывайте свои почасовые ставки в USD!!!
Предложения без указания почасовой ставки или в рублях рассматриваться НЕ будут! Даже если вы напишите в личку
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