Нужен спец по Symfony

Есть крупный постоянный проект на Symfony. По нему есть постоянная загрузка. Нужен кодер со хорошим знанием Symfony.

Оплата — WMZ, unistream

Требования к исполнителю:

1. Ответственность.

Пропадание на пару дней или совсем, «спрыгивание» с проекта или отговорки — не приемлимо, если пообещал — сделай. Со своей стороны мы тоже гарантируем выполнение своих обязательств, особенно по оплате.

2. Рабочее время

минимум 4 часа в день работы + быть онлайн в skype и иметь возможность общаться голосом

3. Умение доводить работу до конца

4. Знание технологий: PHP, Symfony, MySQL, HTML, CSS, JS, Ajax, JSON

Предпочтение отдается:

- фрилансерам с опытом, портфолио, возраст > 25 лет

Обсуждение условий выполнения проектов — отдельно по скайпу\емейлу (см.мой профайл).

С потенциальным кандидатом обязательное собеседование по скайпу голосом.

P.S. В своей заявке пож-ста указывайте свои почасовые ставки в USD!!!

Предложения без указания почасовой ставки или в рублях рассматриваться НЕ будут! Даже если вы напишите в личку