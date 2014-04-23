Система call-центра

Нужен парсер каталога товаров http://www.goodsmatrix.ru/GoodsCatalogue.aspx Необходимо вытащить (см. http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Chili-sauce/Georgia-chili-sause.html): Полный путь (Товары / Продукты питания / Бакалея / Горчица, хрен, аджика / Аджика / Аджика грузинская / ) Штрих-код ...
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День добрый.
Необходима система для ведения учета холодных звонков. Yii framework или самопис. Разработка поэтапная. Вестись будет через контроль версий git, управление задачами redmine. Рассмотрю вариант с почасовой оплатой исполнителю. Требования к первой версии проекта в приложении, с исполнителем обсужу все нюансы. Готов провести предоплату. Представителям компаний просьба не беспокоить.
Спасибо.
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