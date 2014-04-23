Система call-центра

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки132 просмотра
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День добрый.

Необходима система для ведения учета холодных звонков. Yii framework или самопис. Разработка поэтапная. Вестись будет через контроль версий git, управление задачами redmine. Рассмотрю вариант с почасовой оплатой исполнителю. Требования к первой версии проекта в приложении, с исполнителем обсужу все нюансы. Готов провести предоплату. Представителям компаний просьба не беспокоить.

Спасибо.

10 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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