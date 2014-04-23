Два небольших php скрипта.

Приветствую.

У меня есть форма, которую я сделал на html. http://bms-store.com/test/index.html

Мне необходимо из этого сделать две работающие на php формы.

Первая будет просто сохранять все введенные данные в текстовую базу (желательно sqllite), отправлять введенные значения и прикрепленную sqllite базу на email и делать редирект на произвольную страницу.

Вторая форма будет уже использоваться в другом месте. Она абсолютно идентична первой. Но уже содержит подгруженные данные из базы. Ее предназначение в том, что если в ней что-то изменить, она перезапишет данные в базе и отправит на емайл те данные, которые изменились в форме и сделает редирект на произвольную страницу.