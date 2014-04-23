Оптимизация кода. Doctype и meta.

Написать модуль для cms livestreet 1.0.3 Задание в прикрепленном файле После создание модуля у создателя нет возможности продавать данный продукт, и соглашаясь на работу он подписывает эту устную договоренность.
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http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fthis-one.ru%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&ss=1&group=1&No200=1&st=1&user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices
Посмотрите ссылку выше.
Надо, не меняя функционала (всё портят фейсбучные и твиттерные кнопки), а меняя метатеги и доктайп, избавиться от всех ошибок и желательно обоих ворнингов. Я не сумел.
Просто взять исходник "морды" и поправить что-то там от начала до body - так, чтобы проблемы решились.
Выберу исполнителя по сочетанию портфолио и сообщения. Платить мне было бы удобно яндексом, сбером или альфой - другие варианты возможны, но крааайне для меня муторны и нежелательны. Могу дать 50% вперед, если есть основания мне не доверять).
Спасибо.
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