Оптимизация кода. Doctype и meta.

http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fthis-one.ru%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&ss=1&group=1&No200=1&st=1&user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices

Посмотрите ссылку выше.

Надо, не меняя функционала (всё портят фейсбучные и твиттерные кнопки), а меняя метатеги и доктайп, избавиться от всех ошибок и желательно обоих ворнингов. Я не сумел.

Просто взять исходник "морды" и поправить что-то там от начала до body - так, чтобы проблемы решились.

Выберу исполнителя по сочетанию портфолио и сообщения. Платить мне было бы удобно яндексом, сбером или альфой - другие варианты возможны, но крааайне для меня муторны и нежелательны. Могу дать 50% вперед, если есть основания мне не доверять).

Спасибо.