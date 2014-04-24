Расчет стоимости в фоме заказа

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок117 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо в форме заказа http://www.5days.com.ua/zakaz/

сделать подсчет стоиости заказа в зависисмти от количества упаковок. Сайт и форма заказа на вордпрессе.

То есть посетитель вводит например 2 упаковки и тут же рядом сразу же мгновенно появляется расчет стоимости - 690 грн.

10 лет назад
sergiy77
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранные исполнители
weblegko
Дмитрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Дмитрий очень оперативно, даже неожиданно быстро выполнил работу и качественно. Рекомендую!
Сергей отличный заказчик! Задача поставлена грамотно. Он абсолютно порядочный. Оплата за выполненную работу мгновенно. Всем рекомендую.
Beactive
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
спасибо за настойчивость и желание выполнять работу.
Все прошло успешно, советую.
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