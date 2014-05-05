Написать скрипт сбора статистики на javascript

Необходимо реализовать сбор всех данных о системе клиента, которые можно получить с помощью javascript и отправить их как это делает Google Analytics скрипту. (серверную часть писать не надо, только js)

2) Найти документацию о том какие данные собирает о пользователе Google Analytics и Яндекс метрика (или посмотреть в коде или get запрос который они формируют и описать его)

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