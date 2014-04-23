Доработать скрипт обратной связи

Добрый день, необходимо дописать функционал Покупки на Маркете. В частности, функцию "Изменение статуса заказа". Доступ к скриптам будет предоставлен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Landing Pade, на нем установлено 2 формы обратной связи. Первая работает корректно, а вторая не работает. Необходимо доработать скрипт, чтобы обе формы отрабатывали корректно
Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок выполнения
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