Доработать скрипт обратной связи

Веб-программированиеЗавершен15 заявок136 просмотров
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Есть Landing Pade, на нем установлено 2 формы обратной связи. Первая работает корректно, а вторая не работает. Необходимо доработать скрипт, чтобы обе формы отрабатывали корректно

Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок выполнения

10 лет назад
Adell77
Ирина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Задача выполнена качественно и очень быстро! Большое спасибо!
Четкое задание и мгновенная оплата. Спасибо за интересный проект, Ирина!