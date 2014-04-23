Скрипт редиректа

Здравствуйте. Надо написать скрипт, вернее даже пару вариантов:

1) Что бы срабатывал при переходе с определенных ip. Диапазоны нужных ипов скину.

2) Что бы работал как в 1 варианте + срабатывание происходило только при переходе на сайт с какой то ссылки или поисковой системы. Если ссылку открыть просто в браузере то редирект срабатывать не должен.

3) Что бы работал как в 1 варианте или 2-ом + что бы записывался список ипоф в текстовый файл и при повторном переходе редирект уже бы не срабатывал. Список ипов должен очищатся автоматически например раз в час или раз в сутки.

4) Как 1,2 или 3 вариант + что бы для срабатывания редиректа человек в форму должен был ввести какие то цифры, на страници редиректа они будут указаны юзеру. Цифры я укажу разово, т.е. слечайные варианты цифр можно не генить.

Должна быть возможность встройки редиректа просто на страницу либо через htaccess

Ну и желательно что бы это была не куча разных редиректов, а все объеденить в один и в конфиге указывать просто как типа должно работать.