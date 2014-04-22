Разработка WEB-части сервиса EasyExpedit.com

Сервис (devel.easyexpedit.com, prod.easyexpedit.com, сайт сервиса - www.easyexpedit.com) ищет разработчика WEB:

Квалификация: javascript, angularjs, html/css.

Нужен клиент-сайд скриптовик с опытом в angularjs и способный (=не брезгующий) делать минимальную вёрстку.

Взаимодействие распределённой команды через Assembla, все исходники храним в SVN. Подрядчик должен будет держать все свои исходники в коллективном SVN и регулярно их туда коммитить (это важно, никаких отклонений от этого принципа). Два раза в неделю проводятся SCRUM-митинги по Skype, присутствие обязательно.

Работаем по SCRUM, релизы раз в две недели. Если сработаемся, загрузка планируется на постоянной основе.

По каждому спринту собираем скоуп, оцениваем и в рамках этой оценки действуем. Если требуется предоплата, то готовы работать по принципу 30%/70%. Первая часть после оценки скоупа и стоимости его реализации, вторая - по завершении двухнедельного спринта. От кандидата ожидаем информации о желаемой ставке в час/день.