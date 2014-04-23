Преобразование запроса к базе

ужна помощь в преобразовании (если так правильно называется)) запроса к базе.

На странице просмотра видео выводится название артиста в в виде {$video_data.video_title} , идет обращение к таблице pm_video, строка video_title

Пример:

Benny Benassi - Cinema

У меня есть список артистов, там уже преобразуется данный запрос, но он на отдельной странице.

Пример http://www.test.klipof.ru/artist.php?artist=Benny Benassi

Сама страница просмотра видео http://www.test.klipof.ru/musicvideo.php?vid=4cc6f9d6c

Как преобразовать запрос так, чтоб выводило только Benny Benassi на странице просмотра видео в графе

"Все клипы исполнителя" (напротив названия видео)

Сейчас ведет страницу но выводит что нет видео, так как показывает полное название

Benny Benassi - Cinema

За ранее благодарен, может что не правильно выразил, сильно не ругайте)