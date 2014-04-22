Мелкие работы по доработке сайта

Доработка сайта на джомсошал и адс менеджер. Сайт уже есть, но нужно поправить некоторые моменты. По джомсошал: 2. Настроить внешний вид главной старницы ( уменьшить обложку (длинну), увеличить немного аватар, настроить поле информация о пользователе). По адс менеджере: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, есть сайт http://mob-app.biz/.
Нуждаемся в мелких доработках, которые приходят постепенно.
Например среди текущих задач, повесить где-нибудь форму подписки от SmartRespondera, поправить шрифты, чтобы так крупно не смотрелись. И еще несколько задач, подробней с исполнителем. По сути необходимы знания HTML и CSS. Укажите цену на стоимость таких работ, периодически будем нуждаться в такого плана работах.
Ценники в 20$ за задачу, которая занимает 5 минут у человека с хорошим знанием HTML и CSS не принимаются.
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Возможно кто-то ранее уже создавал подобный проект и имеются наработки. Если разрабатывать с 0 очень долго и дорого. Если у Вас есть готовые примеры Ваших работ оставляете ссылки для дальнейшего обсуждения. Спасибо!Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
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