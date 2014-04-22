Мелкие работы по доработке сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок146 просмотров
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Приветствую, есть сайт http://mob-app.biz/.

Нуждаемся в мелких доработках, которые приходят постепенно.

Например среди текущих задач, повесить где-нибудь форму подписки от SmartRespondera, поправить шрифты, чтобы так крупно не смотрелись. И еще несколько задач, подробней с исполнителем. По сути необходимы знания HTML и CSS. Укажите цену на стоимость таких работ, периодически будем нуждаться в такого плана работах.

Ценники в 20$ за задачу, которая занимает 5 минут у человека с хорошим знанием HTML и CSS не принимаются.

10 лет назад
trent_dj
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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