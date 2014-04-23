PHP в форме обратной связи

$10
Веб-программированиеЗавершен5 заявок117 просмотров
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Добрый день.

Ситуация следующего характера. нужно помочь с кодом (в форме обратной связи)

и подсказать как сделать чтобы она заработала на сайте.

исходник вышлю в скайп.

Форма обратной связи выдает ошибку

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /home/draftpod/public_html/index.php on line 33.

По срокам горит. Оплата 500 р. Пишите в скайп, если удобно.

PHP
10 лет назад
AndreyLitovkin
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vmister
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
20 отзывов(-1)
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо Вчеслав. Сил своих не пожалел, сделал все отлично!
Всё без проблем.Хороший заказчик.