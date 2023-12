PHP в форме обратной связи

Добрый день.

Ситуация следующего характера. нужно помочь с кодом (в форме обратной связи)

и подсказать как сделать чтобы она заработала на сайте.

исходник вышлю в скайп.

Форма обратной связи выдает ошибку

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /home/draftpod/public_html/index.php on line 33.

По срокам горит. Оплата 500 р. Пишите в скайп, если удобно.