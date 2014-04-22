Доработка сайта на Joomla 3/2/0, jomsocial 3,

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Доработка сайта на джомсошал и адс менеджер. Сайт уже есть, но нужно поправить некоторые моменты.

По джомсошал:

2. Настроить внешний вид главной старницы ( уменьшить обложку (длинну), увеличить немного аватар, настроить поле информация о пользователе).

По адс менеджере:

1. Настроить подробный вид объявления

2. настроить стиль модуля поиска

Joomla
10 лет назад
rekvest
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад