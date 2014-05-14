Лэндинг на WP

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Веб-программированиеЗавершен7 заявок157 просмотров
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День добрый.

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Спасибо.

10 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kol9dyn
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$70
2 дня
Ответственный и пунктуальный исполнитель. Внимательно отнесся к поставленной задаче, предложил оптимальный вариант решения, который всех устроил. Приятно работать. Буду еще обращаться.
Очень нравится работать с Андреем, продемонстрировал себя проффесиональным и комунекабельным заказчиком, ТЗ было предоставлено на высшем уровне, все четко изложено, и все понятно. По оплате проблем не было, деньги приходили, когда Андрей и говорил.