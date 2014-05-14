Лэндинг на WP

Очень нравится работать с Андреем, продемонстрировал себя проффесиональным и комунекабельным заказчиком, ТЗ было предоставлено на высшем уровне, все четко изложено, и все понятно. По оплате проблем не было, деньги приходили, когда Андрей и говорил.