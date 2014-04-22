Есть страница со сверстанным контентом, контент по сути является элементами слайдера, т.е. элементы слайдера сверстаны, но сам слайдер не работает, нужно его его заставить работать используя следующую js библиотеку - http://cubiq.org/swipeview (нужна именно эта)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется веб-мастер (дизайнер-программист) для проектов в сети.
От вас знания:
DLE, Wordpress. PHP, JS, jQuery.
Дизайн, верстка. Натяжка на скрипты.
Опыт в SEO.
Работа в RU и иностранных сегментах.
Пишите контакты ICQ, jabber, Skype.
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