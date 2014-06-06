Написать ТЗ для интернет сервиса

Веб-программированиеЗавершен2 заявки171 просмотр
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Ищу человека, способного написать ТЗ на сервис и проработать его интерфейсы. Есть понимание того, сколько их должно быть и какие задачи они будут выполнять. Ваша задача привести это в интерактивный прототип (azure, flair builder или пр, технология на ваш выбор) и описать в виде ТЗ на разработку. Всего 12 интерфейсов фронта, включая главную страницу.

Просьба в заявках указывать ваш опыт в написании ТЗ и прикреплять примеры разработанных технических заданий, а также ориентировочную стоимость.

10 лет назад
Kirus
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
armen-m
Армен 
37 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
8 дней
Отзыв недоступен.
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