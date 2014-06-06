Написать ТЗ для интернет сервиса

Ищу человека, способного написать ТЗ на сервис и проработать его интерфейсы. Есть понимание того, сколько их должно быть и какие задачи они будут выполнять. Ваша задача привести это в интерактивный прототип (azure, flair builder или пр, технология на ваш выбор) и описать в виде ТЗ на разработку. Всего 12 интерфейсов фронта, включая главную страницу.

Просьба в заявках указывать ваш опыт в написании ТЗ и прикреплять примеры разработанных технических заданий, а также ориентировочную стоимость.