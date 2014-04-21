Задания 1. На странице дано текстовое поле ввода input, прикрепить к нему 5 любых возможных над этим элементом событий. Под полем ввода расположен параграф, который отображает название текущего события совершаемого над ним. 2. На странице ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт в стиле "Доска объявлений" со своими дополнительными функциями.
Пополнение счёта пользователя и история платежей в личном кабинете пользователя.
Внутренняя почта.
Оплата за услуги как с личного кабинета так и через:
SМS, Робокасса, Интеркасса
Скрипт с нуля на собственном движке поддержка PHP 5.3
Дополнительные функции ТЗ и примеры предоставлю.
!!! Сразу хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ, что нам не нужен всякий сброд скриптов валяющихся на интернет помойках !!!
Не надо пытаться их переделывать или предлагать их нам. Всё что валяется, про это мы знаем.
Отвечаем на вопросы только тем, кто подал заявку
на выполнение задания!
Оплата только за полностью готовый скрипт
-
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доверстать блок (на фото выделен). Установить счетчик Прикрутить к вордпресс. Сделать всплывающие формы обратной связи Подключить шрифт Подключить метрику и аналитикс ОПЛАТА 800 вмр. Оплата по факту выполненной работы!!!!Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Срочно ищу человека, разбирающегося вордпрессе. Нужно доработать сайт на вордпрессе. Мне его передали, так как компания не доделала сайт Опыт работы с вордпрессом Срои сжатыеВеб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо скачать все материалы из некоторых разделов на этом сайте impex-jp.com/catalogs/ Информация там выводится в трех вариантах: в виде таблицы (impex-jp.com/catalogs/moto/yamaha/BA50%20(GEAR)/m6.html), через аякс (impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-68033-030.html), в формате pdf (impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11GBBRJ4/catalog.pdf). Работа будет проводиться в три этапа: 1. Разрабатывается структура базы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходима качественная верстка сайта и адаптация к modx. Сайт - каталог с элементами интернет магазина (minishop2). Слайдер, галерея, формы обратной связи, звонка, заказа, элементы интернет магазина, др.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ко мне в студию обратился неординарный клиент. С подобным лично не сталкивался, но и прогонять неохота. ТЗ от него таково: "obigrayka.com там игра между двумя участниками на реальные деньги ,ставки 50 на 50. К этой игре хочу добавить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
После переноса сайта на новый хостинг, после заказа товара не отправляется письмо на email клиента и магазина, нужно исправить. CMS - shopcmsВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен спец по опенкарт. 1. Есть стикер НОВИНКА надо добавить функцию ОЖИДАЕТСЯ 2. Починить регистрацию Пищите контакты, аська, скайп, почта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть интернет магазин на платформе RDmaster. Необходим человек который будет реализовывать новые задачи такие как: - создать новый раздел; - прикрепить оплату картой; - установка баннеров; - изменение структуры меню; ...и другие задачи, которых будет достаточно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо оформить группу вконтакте. Группа активного отдыха.Нужен аватар, баннер с меню. Пример группы http://vk.com/kava_dnepr Цена, сроки и примеры, пожалуйста.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад