Скрипт в стиле "Доска объявлений" со своими дополнительными функциями.

Пополнение счёта пользователя и история платежей в личном кабинете пользователя.

Внутренняя почта.

Оплата за услуги как с личного кабинета так и через:

SМS, Робокасса, Интеркасса

Скрипт с нуля на собственном движке поддержка PHP 5.3

Дополнительные функции ТЗ и примеры предоставлю.

!!! Сразу хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ, что нам не нужен всякий сброд скриптов валяющихся на интернет помойках !!!

Не надо пытаться их переделывать или предлагать их нам. Всё что валяется, про это мы знаем.

Отвечаем на вопросы только тем, кто подал заявку

на выполнение задания!

Оплата только за полностью готовый скрипт

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