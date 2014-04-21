События и jQuery

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок208 просмотров
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Задания

1. На странице дано текстовое поле ввода input, прикрепить к нему 5 любых возможных над этим элементом событий. Под полем ввода расположен параграф, который отображает название текущего события совершаемого над ним.

2. На странице дан прямоугольник, в него вложен меньший по размеру прямоугольник (реализовать с помощью div). Необходимо прикрепить к нему события: mouseenter, mousemove, mouseleave, click.

При mouseenter ¬¬¬- прямоугольник меняет цвет на красный.

При mousemove – вложенный прямоугольник меняет свой цвет на зеленый.

При mouseleave – прямоугольник меняет цвет на синий, вложенный прямоугольник становится белым.

При click – прямоугольник увеличивается на 2 пикселя со всех сторон.

3. Для задания 2. Разделить события на 2 группы по 2 события, с разным пространством имен. Для каждой группы добавить по 2 кнопки (элемент – input): первая кнопка прикрепляет события к прямоугольнику, вторая кнопка отменяет прикрепление.

Некоторый теоритический материал c примерами в прикрепленном файле.

jQuery
10 лет назад
VIP2014
Олег 
61 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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