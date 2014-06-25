Требуется программист

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок238 просмотров
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Успешная и динамично развивающаяся компания MKSmedia приглашает на постоянную работу программиста

Нет гонок по времени, нет общения с непонятливыми клиентами и странными задачами, есть стабильность и уверенность.

Отличный коллектив, человеческий подход и интересная работа.

Работа из любого места страны и планеты.

Обязанности:

- Разработка сайтов различной сложности (программирование);

- Управление сайтами компании.

- Верстка макетов, натяжка на движки и так далее.

Требования:

- Знание CSS (2+), Html (4+), верстка из psd, кроссбраузерная вёрстка (IE7+, FF, WebKit, Opera, Safari), знание javascript, jQuery, умение встраивать

- Понимание PHP на уровне правок

- Внимательность к деталям, скрупулезность

- Умение писать чистый и короткий код CSS/HTML

- Опыт работы с Joomla 1,5 +, Drupal, Bitrix, Опенкарт и так далее

- Способность разобраться в любой CMS и CMF

- Знание различия браузеров

- Способность быстро входить в суть задач и оперативно их реализовывать

- Обязателен опыт работы в многозадачных условиях и жестких временных рамках

- Опыт работы от 2-х лет

- Наличие работ в портфолио и минимум сделанных 15 сайтов

Условия:

- Удаленная работа, home office

- Дружный молодой коллектив.

- Возможность карьерного роста

- Оформление в соответствии с ТК. (только для граждан РФ)

- Уровень заработной платы – адекватный и воодушевляющий

- График работы: 5 дней в неделю, полный рабочий день, без совмещения.

Если вакансия Вас заинтересовала, то высылайте резюме и пожелания по заработной плате на e-mail

9 лет назад
hrMKSmedia
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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