Требуется программист

Есть парсер для сайта отто.де работающий в несколько потоков с использованием прокси (PHP, MySQL). Сайт otto_de очень большой порядка 800 000 товаров, по-этому спарсеная база получается около 5ГБ. Список таблиц которые парсятся: http://clip2net.com/s/795p8p. Код переписывать ...
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Успешная и динамично развивающаяся компания MKSmedia приглашает на постоянную работу программиста
Нет гонок по времени, нет общения с непонятливыми клиентами и странными задачами, есть стабильность и уверенность.
Отличный коллектив, человеческий подход и интересная работа.
Работа из любого места страны и планеты.
Обязанности:
- Разработка сайтов различной сложности (программирование);
- Управление сайтами компании.
- Верстка макетов, натяжка на движки и так далее.
Требования:
- Знание CSS (2+), Html (4+), верстка из psd, кроссбраузерная вёрстка (IE7+, FF, WebKit, Opera, Safari), знание javascript, jQuery, умение встраивать
- Понимание PHP на уровне правок
- Внимательность к деталям, скрупулезность
- Умение писать чистый и короткий код CSS/HTML
- Опыт работы с Joomla 1,5 +, Drupal, Bitrix, Опенкарт и так далее
- Способность разобраться в любой CMS и CMF
- Знание различия браузеров
- Способность быстро входить в суть задач и оперативно их реализовывать
- Обязателен опыт работы в многозадачных условиях и жестких временных рамках
- Опыт работы от 2-х лет
- Наличие работ в портфолио и минимум сделанных 15 сайтов
Условия:
- Удаленная работа, home office
- Дружный молодой коллектив.
- Возможность карьерного роста
- Оформление в соответствии с ТК. (только для граждан РФ)
- Уровень заработной платы – адекватный и воодушевляющий
- График работы: 5 дней в неделю, полный рабочий день, без совмещения.
Если вакансия Вас заинтересовала, то высылайте резюме и пожелания по заработной плате на e-mail
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