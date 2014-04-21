Движок сайта по автоматическому обмену webmoney

Для себя видим функционал на php5 ООП + mysql. В некоторых редких случаях ajax. Нужен современный, грамотный и понятный код. Максимально возможное уменьшение нагрузки на сервер за счет использования рациональных функций и т.д.

Использование http://my-tools.net/wmxi/ приветствуется.

Необходимо создание модульного движка для сайта по обмену электронных валют. Первоначальный этап – только webmoney. Но изначально нужно структурировать движок так, чтобы можно было в перспективе добавлять другие типы валют при расширении типов и пар обмена.

Самое важное - качество и продуманность, оперативность второстепенна.

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Код нельзя продавать или передавать третьим лицам, как частично, так и полностью. Вы можете указывать данный проект в своем портфолио без указания названия обменного пункта, адреса обменного пункта, данных заказчика.

Также необходима дальнейшая поддержка и доработка (при необходимости).

Присылайте пример, как вы пишете код, цену и сроки.