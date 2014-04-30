Динамический элемент сайта на js\html5

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Динамическая заглушка на сайт, в виде рамки, внутри которой расположены анимированные буквы и небольшой островок из четырех статичных букв, при клике на который вызывается ссылка типа mailto:
1) Должна быть поддержка мобильных и пк-экранов. Флеш не подойдет - должна быть поддержка iOS.
2) на ПК должна быть реализована динамика в следующем смысле: количество рядов букв зависит от разрешения экрана. То есть - выше разрешение - длиннее в итоге вся рамка с буквами. В идеале так же сделать такую реакцию - если менять мышкой размер окна браузера (таскать шире\уже) - количество рядов букв пропорционально меняется.
3) Анимация букв выражена в следующем - буквы рэндомно проявляются, поворачиваются на 90 градусов в рэндомном направлении и затухают.
Приведенные примеры скриншотов - статичный эскиз того, что должно быть в итоге. Цвета и пропорции брать оттуда.
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